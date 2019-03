[Wirtschaft] Wie Venezuela versucht mit CLAP über Wasser zu bleiben 2019-02-27

Die Landreformen

Was ist CLAP

Was sind die Vorwürfe der Opposition

Was sind die Vorwürfe der Regierung

Es ist unbestreitbar dass sich Venezuela zurzeit in einer schweren Krise befindet. Abgesehen davon dass die Legitimität der Maduro-Administration auf internationaler Ebene in Frage gestellt wird ist Venezuela von schweren wirtschaftlichen und innenpolitischen Problemen geplagt. Kaum Ein Land wurde vom Fall des Ölpreises härter getroffen als Venezuela. Die Arbeitslosigkeit liegt in 2019 bei 38 % und gegenüber dem Vorjahr ist das venezolanische Bruttoinlandsprodukt um 18 % gesunken. [1] Wie schlimm die Nahrungsmittelknappheit im Land wirklich ausfällt ist jedoch schwer zu beurteilen. In Venezuela leben etwa 31 Millionen Menschen auf etwa 900.000 Quadratkilometer. Die Situation im ganzen Land zu beurteilen ist also nur mit großen Aufwand möglich.Schon früh in der Zeit von Chavez wurden Land-Reformen angekündigt. Damit sollte Land an die arme Bevölkerung gegeben werden um Lebensmittel anzubauen. [4] Zwischen 1998 und 2011 wuchs der Bedarf an Kalorien in Venezuela pro Kopf um 45 % und die Bevälkerung wuchs um 25 %. Der gesamte Bedarf an Kalorien in Venezuela wuchs also um 81 %. Die Produktion von Getreide stieg zwischen 1998 und 2011 aber um lediglich 50 %. Und die gesamte Lebensmittelproduktion stieg zwischen 2002 und 2009 aber um lediglich 22 %.Von 2003 bis 2015 wurden 5,8 Millionen Hektar Land umverteilt. Trotzdem wurden 2015 nur 3 der 27 Millionen Hektar in Venezuela landwirtschaftlich genutzt. Und noch vor dem Fall des Ölpreises stiegen die Importe von Lebensmittel stark an während die Exporte von Lebensmittel dramatisch fielen. [6] Am 3. April 2016 hat Präsident Nicolas Maduro (Partido Socialista Unido de Venezuela/PSUV) die Einführung von CLAP angekündigt. CLAP steht für Lokale Ausschüsse für Lieferung und Produktion (Comite Local de Abastecimiento y Produccion/CLAP). Hierbei handelt es sich um ein staatlich organisiertes Programm um die Bevölkerung mit den Notwendigsten zu versorgen. Und nach Angaben des Ministerium für Lebensmittel wurden 9.294 Niederlassungen in ganz Venezuela gegründet. Die von CLAP verteilten Pakete enthalten Güter des täglichen Bedarfs wie z.B. Mehl, Pasta, Zucker, Kaffee, Öl oder Butter. [11] Der US Journalisten Abby Martin und Max Blumenthal haben die Debatte zusätzlich dadurch angefacht indem sie volle Regale in Supermärkten gefilmt haben. Mit CLAP hat die Regierung aber de facto zugegeben dass es mindestens in Teilen Nahrungsmittelknappheit existiert. Wenn alle Menschen in Venezuela einen einwandfreien Zugang zu Lebensmitteln hätten und es keine Nahrungsmittelknappheit gäbe, dann gäbe das Programm CLAP nicht. [14] Das Programm CLAP wird jedoch regelmäßig kritisiert. Auch bei den Paketen von CLAP soll es zu Mängeln kommen. Laut dem britischen Guardian galten im August 2017 8 % der Kinder als unterversorgt. [17] Felipe Perez Marti der ehemalige Planungschef des ersten Kabinetts von Hugo Chavez warf der Regierung Anfang 2017 vor dass das Militär die Güter aus dem CLAP Programm für sich behalten. Marti hat behauptet dass nur 20 % an die Bevölkerung geht und 80 % vom Militär einbehalten wird. Es ist jedoch fraglich ob solch dramatische Zahlen glaubwürdig sind. [18] Die ehemalige Generalstaatsanwältin Luisa Ortega Diaz behauptete im August 2018 auf einem MERCOSUR Gipfel dass der Präsident Maduro (Partido Socialista Unido de Venezuela/PSUV) angeblich der Eigentümer der Firma (Group Grand Limited) in Mexiko sei die vom Staat mit dem Vertrieb der Lebensmittel aus dem CLAP Programm beauftragt sei. Luisa Ortega Diaz wurde von der verfassungsgebenden Versammlung entlassen nachdem sie die Einberufung der verfassungsgebenden Versammlung kritisiert hat und der Polizei vorgeworfen hat exzessive Gewalt gegen die Proteste anzuwenden. 